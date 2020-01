Schockmoment: Lauda-Airbus von Blitz getroffen

LaudaMotion-Flug OE 186, durchgeführt mit dem Airbus A320 OE-LOI, ist am Donnerstagabend von Wien kommend beim Anflug auf die israelische Küstenstadt Tel Aviv in einer Höhe von rund 15.000 Fuß (knapp 4600 Meter) von einem Blitz getroffen worden. Die Maschine konnte sicher landen, für die Insassen bestand keinerlei Gefahr. Dennoch wird das Flugzeug nun von qualifizierten Technikern überprüft, berichtete AviationNetOnline am Freitag.