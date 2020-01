Schon wieder: Probleme bei drei LaudaMotion-Jets

Die österreichische Ryanair-Tochter LaudaMotion kämpft weiterhin mit technischen Problemen bei ihren Flugzeugen. Laut Angaben des Portals „Austrian Wings“ waren am Sonntag zunächst zwei Airbus A320 (OE-LOW und OE-LMC) vorübergehend nicht flugfähig. Am Abend sei dann noch ein weiterer Airbus (OE-IHL) auf der Rotation Stuttgart - Neapel - Stuttgart in Italien liegengeblieben.