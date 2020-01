Nach Tragödie: Ganzes Team tritt von Dakar zurück

Der Rennstall sieht keine andere Möglichkeit, als sich vom weiteren Wettbewerb zurückzuziehen. Die Piloten schließen sich der trauernden Familie von Paulo Goncalves an. "Das ganze Hero MotoSports Team ist in tiefer Trauer nach dem schrecklichen Verlust unseres Piloten am Sonntag. Mit immensem Respekt für unseren verstorbenen Teamkollegen entschieden wir uns, nicht mehr an der Dakar Rallye 2020 teilzunehmen. Die anderen Piloten, so wie auch das Team-Management, schließen sich Paulos trauernder Familie an.