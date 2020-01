Quantenverschlüsselung per Unterseekabel

192 Kilometer überbrückt

Das internationale Team um Rupert Ursin und Anton Zeilinger vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation Wien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien erzeugte in dem Experiment an der Kommunikationsstation an der Küste Maltas zunächst Paare von (über die Polarisation) verschränkten Lichtteilchen. Eines der beiden Photonen wurde direkt an dieser Station gemessen. Das andere wurde über ein Untersee-Glasfaserkabel über 96 Kilometer bis an die Küste Siziliens gesendet und von dort wieder zurück nach Malta geschickt. Dort wurde es schließlich ebenfalls gemessen.