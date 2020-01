Überschuss in Milliardenhöhe auch in Deutschland

Nachdem die „Krone“ in ihrer Sonntagsausgabe berichtet hatte, dass sich die österreichische Regierung über eine Milliarde Euro mehr Budgetüberschuss freuen darf als erwartet, kamen am Montagvormittag auch gute Nachrichten aus Deutschland. Demnach beläuft sich das Plus im Budget unseres Nachbarlandes trotz der schwachen Konjunktur 2019 sogar auf einen „kleineren zweistelligen Milliardenbetrag“, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Regierungskreise.