Siegfried Nagl: „Mit den Grünen war‘s anstrengend“

„Krone“: In Österreich gibt es erstmals eine schwarz-grüne Bundesregierung. Sie haben von 2008 bis 2012 mit den Grünen regiert. „Eine neue Politik für Graz“, hieß der Slogan. Damals herrschte so etwas wie eine Aufbruchstimmung in der Stadt. Und eine Zeit lang ist das auch gut gegangen. Irgendwann ging es nicht mehr. Warum?

Siegfried Nagl: Die Jahre mit den Grünen waren anstrengend, so wird’s jetzt auch für Sebastian Kurz werden. Spannend ist übrigens: Im Regierungsprogramm steht, dass die Wasserkraft massiv ausgebaut werden soll - in Graz waren die Grünen immer gegen das Murkraftwerk. Aber man lernt nie aus. Unter Schwarz-Grün in Graz ist vieles gelungen, ich hatte immer eine gute Gesprächsbasis mit Lisa Rücker (damals grüne Vizebürgermeisterin, Anm.). Aber dann kommt die Basis, und dann wird’s schwierig. Gescheitert ist es bei uns, weil Rücker mit den eigenen Leuten Probleme bekommen hat. Irgendwann ist halt leider nichts mehr weitergegangen - ich hoffe, dass die Grünen im Bund das besser im Griff haben.