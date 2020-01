Hofgasteinerhaus wird Sportkompetenzzentrum

„125 Jahre Naturfreundebewegung stellt eine sehr lange Zeitspanne dar. Die Naturfreunde haben jeden Abschnitt dieser Zeitgeschichte als gesellschaftsbestimmende Kraft mitgeprägt. Der Kampf um Freizeit für die Arbeiterschaft, die ersten Naturschutzkampagnen gegen die Abholzung der Wälder, die Erringung des freien Wegerechts im Wald und Initiativen zur Errichtung von Nationalparks in Österreich zeugen von einer Arbeit, die erfolgreich bis heute in über 460 Ortsgruppen geleistet wird. An die 140 Hütten und Häuser liegen im Verantwortungsbereich der Naturfreunde. Dieses Erbe der alpinen Infrastruktur muss in eine gute Zukunft geführt werden. Das Schneekompetenzzentrum Hofgasteinerhaus soll in diesem Sinne als Leuchtturmprojekt im Jubiläumsjahr verstanden werden!“ so der Vorsitzende Andreas Schieder.