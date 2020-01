Pöltl bei Spurs-Sieg in Boston bester Rebounder

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 129:114-Sieg bei den Boston Celtis gefeiert und damit nach den Milwaukee Bucks ein weiteres Topteam der Liga bezwungen. Der Wiener Jakob Pöltl war bester Rebounder der Partie. Er packte acht Mal an den Brettern zu. Zwei Punkte und vier Assists in 14:01 Minuten standen für ihn ebenfalls zu Buche.