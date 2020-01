Sucht erkannt - Gefahr gebannt!

Die Bezugspersonen sind gefordert

“Es liegt an den Eltern, dem Alltag von Kindern einen Rahmen zu geben, Anteil an ihrem Leben zu nehmen, sie an- und ihnen zuzuhören, sie anzuerkennen und zu loben. Fordern und fördern Sie Ihren Nachwuchs, gönnen Sie ihm Pausen, finden Sie gemeinsam Alternativen und Lösungsstrategien, und vergessen Sie nicht die eigene Vorbildwirkung als Eltern“, betont Prim. Kamper. So erwerben Heranwachsende respektvollen Umgang mit anderen Menschen, den richtigen Bezug zu Genussmitteln, wie Alkohol, und eben auch zur digitalen Welt.