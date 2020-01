Cobra-Einsatz als Folge der „Silvesterschüsse“

Ein Polizeieinsatz samt Beteiligung der Cobra und anschließender Festnahme eines 25-Jährigen sorgte am Dreikönigstag in der kleinen Oberländer Gemeinde Rietz für Aufsehen. Auslöser für die Razzia war jener Vorfall an Silvester, bei dem eine 26-Jährige vom Balkon schoss.