Kate gut „behütet“ bei Sonntagsgottesdienst

Am 9. Jänner begeht Herzogin Kate ihren 38. Geburtstag. Doch bevor die Dreifach-Mama ihre Familie und Freunde zur traditionellen und großen Wochenend-Party in ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk zum Vorfeiern um sich versammelt, besuchte sie am Sonntagvormittag erst nochmal den Gottesdienst in Sandringham. Und dabei stach vor allem ihre Kopfbedeckung ins Auge.