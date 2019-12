Prinzessin Charlotte will Blumen nicht rausrücken

Der sechsjährige Prinz George und seine zwei Jahre jüngere Schwester Charlotte haben in diesem Jahr erstmals am Christtag am traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Royals in der St. Mary Magdalene Kirche im englischen Sandringham teilgenommen. Wie es Tradition ist, nehmen die Royals an diesem Tag kleine Aufmerksamkeiten und Weihnachtswünsche zahlreicher Schaulustiger, die am Wegesrand auf sie warten, entgegen.