Linz macht beim Swap Schritt zurück vom Abgrund

„Der Deal, der Linz an den Abgrund brachte, hat die “Krone" den Linzer Swap und seine Folgen in einem Titel auf den Punkt gebracht. Das war ein Zeitungsartikel am 31. Juli 2011. Am 7. Jänner 2020, bei der nächsten Verhandlung am Handelsgericht Wien, könnte es einen Schritt weg vom Abgrund geben. Insider erhoffen oder erwarten gar, dass der Deal für ungültig erklärt wird.