Vierköpfige Familie bei Autounfall verletzt

Am Montagnachmittag ist ein 77-jähriger St. Veiter im Ortsgebiet von Althofen in Kärnten unterwegs gewesen. An einer Kreuzung bog der Lenker rechts ein. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan fuhr zur gleichen Zeit aus der Straße heraus. Die Autos kollidierten.