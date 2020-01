Aufregung um die bunten Wahlkampf-Schneemänner

„Sich als Künstler in den Dienst eines wahlwerbenden Politikers - egal welcher Partei - zu stellen, ist wie ein Dolchstoß“, so Wagner. Er verstehe nicht, warum sich seine Kollegen für eine derartige Aktion instrumentalisieren ließen. Mühlbauer entgegnet, dass man die Figuren für Doskozil als einen lieben Bekannten gestaltet habe. „Es ist eine harmlose und lustige Geschichte.“ Auch SP-Landesgeschäftsführer Roland Fürst meint: „Ich bin froh, dass ich in einem Bundesland lebe, wo Styropor-Männer offenbar die größte Sorge sind.“