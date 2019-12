Schüsse nahe Checkpoint Charlie waren Fehlalarm

Ein Großaufgebot der Berliner Polizei war am Montagnachmittag am ehemaligen Checkpoint Charlie im Einsatz: Zeugen berichteten, in einem Starbucks-Lokal seien während eines Raubüberfalls Schüsse gefallen. Bei der Waffe dürfte es sich jedoch um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben, wie eine am Tatort gefundene Patronenhülse vermuten lässt.