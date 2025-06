Wirtz kontert Bericht: „Glaubt nicht alles, …“

Owen, Mane, Mac Allister

In Leverkusen kickte der Offensivprofi in den vergangenen Jahren mit der 10 auf dem Rücken. Eine Nummer, die vor allem in Liverpool – wohl Wirtz‘ neue Heimat – eine lange Tradition hat. So kickten etwa bereits Michael Owen oder Sadio Mane mit dem 10er auf dem Rücken, aktuell ziert die Zahl Alexis Mac Allisters Trikot.