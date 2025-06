Marko sieht ein: „Es war eine Fehlentscheidung“

Ausraster wie jenen am Circuit de Barcelona-Catalunya werde es bei den anstehenden Rennen in Kanada und Österreich jedoch nicht mehr geben, versicherte Marko. „Mit Russell ist er sowieso im Clinch. Mit Vorfällen und Fehlentscheidungen sind die Emotionen durchgegangen. Eine Nacht drüber zu schlafen, hat sicher geholfen. Jeder geht da seine Wege. Wenn Max in so einer Stimmung ist, lässt man ihn lieber alleine. Die Strafe ist angemessen. Dass er sich in Kanada aufführt und dann in Österreich nicht startet, wird nicht passieren. Er ist ein Racer, der weiß, wo seine Grenzen sind“, so der 82-jährige Grazer.