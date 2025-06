Müssen sich Türkei-Urlauber jetzt Sorgen machen?

Schon wieder bebte in der Türkei die Erde. Dieses Mal ist der Urlauberort Marmaris im Südwesten der Türkei heimgesucht worden.

Das Beben erreichte laut der Richter-Skala einen Wert von 5,8. Laut dem türkischen Innenminister Yerlikaya kam es zu keinen Schäden an Gebäuden, doch es spielten sich menschliche Dramen ab: Die 14-jährige Afranur G. erlitt infolge der Naturkatastrophe eine Panikattacke und starb in einem Krankenhaus. 69 Menschen wurden verletzt in Spitäler eingeliefert, weil sie in Angst aus den Fenstern ihrer Häuser gesprungen waren.