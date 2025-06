Judo-Europameisterin Alina Böhm nackt im „Playboy“

„Über zehn Jahre Leistungssport haben mich so geformt, wie ich jetzt aussehe. Damit hatte ich vor allem in der Pubertät und danach sehr zu kämpfen, denn Leistungssportler sind in der Entwicklung oft etwas langsamer. Die weiblichen Rundungen bekommt man nicht so schnell, und auch meine Oberweite war früher für mich ein sensibles Thema“, sagte Alina Böhm im Interview. „Dazu kommt, dass wir beim Judo in Gewichtsklassen kämpfen, ich kämpfe aktuell bis 78 Kilo. Als Frau ständig mit dem eigenen Gewicht konfrontiert zu sein, bringt viele Unsicherheiten mit sich. Aber auch, wenn es ein langer Weg war, bin ich heute sehr stolz auf meinen Körper und auf das, wozu er fähig ist. Alles, was ich erreicht habe, habe ich ihm zu verdanken.“