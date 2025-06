Meghan zeigt ganz intime Fotos von ihrer Lilibet

Das zweite Bild entstand wohl kurz nach der Geburt von Lilibet vor vier Jahren. Die Tochter von Meghan und Harry kam, anders als ihr großer Bruder Archie, ja nicht in Großbritannien, sondern bereits in Santa Barbara in den USA zur Welt. Auf dem Foto, das Meghan jetzt mit ihren Fans teilte, ist die 43-Jährige im Bett zu sehen, Klein-Lilibet in eine flauschige Decke gehüllt auf ihrer Brust.