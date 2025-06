Welche Burgenländerin wird diese Krone tragen?

„Charli, bitte bring uns zwei Spritzer! Jetzt geht es um Wein!“ Mit diesen klaren Worten – direkt an den Gastro-Hausherrn gerichtet – eröffnete Winzer Andreas Liegenfeld am Dienstag um 10 Uhr die Pressekonferenz mit Weintourismus-Chef Herbert Oschep im „Morizz Wein + Brot“ in Donnerskirchen. Sieben Spritzer wurden serviert, die Journalisten spontan eingerechnet. Erste Botschaft: Den Weinkulturen geht es ausgezeichnet.