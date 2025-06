Rezession trifft Oberösterreich und Kärnten hart

2025: Kaum Erholung in Sicht

Die Prognosen bleiben düster. Wien und das Burgenland könnten mit je 0,4 Prozent Wachstum am besten abschneiden. Oberösterreich und Kärnten droht dagegen ein weiterer Absturz. Und: Die Arbeitslosigkeit wird in allen Bundesländern steigen – besonders stark in Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg.