Brisantes Gerücht nach F1-Ausfall sorgt für Wirbel

In der Startaufstellung standen am Sonntag nur 19 Autos, da Aston-Martin-Pilot Lance Stroll kurzfristig verletzungsbedingt zuschauen musste. Der Kanadier hadert seit Wochen mit Schmerzen in seiner nach einem Radunfall im Jahr 2023 operierten rechten Hand, ob er in anderthalb Wochen bei seinem Heim-Grand-Prix am Start stehen wird, ist offen.