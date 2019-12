Hasenhüttls „Saints“ punkten weiter

Southampton punktet im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Premier League weiter fleißig. Nach zwei Siegen in Folge holte das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl am Samstag ohne ÖFB-Kicker Kevin Danso ein 1:1-Remis gegen Crystal Palace. Es war das nächste Lebenszeichen nach den Auswärtssiegen gegen Aston Villa (3:1) und den Vierten Chelsea (2:0).