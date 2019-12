Clippers gewinnen auch zweites Derby gegen Lakers

Für die zur Halbzeit 63:51 vorangelegenen Lakers war es die vierte Niederlage in Folge, sie bleiben mit 24 Erfolgen aus 31 Matches dennoch an der Spitze der Western Conference. Die Clippers sind mit 23 Siegen aus 33 Spielen Dritter. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Titelkandidaten hatten die Clippers zum Saisonauftakt am 22. Oktober mit 112:102 für sich entschieden.