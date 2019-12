Weihnachtsmarkt im Berliner Zentrum geräumt

Terrorangst am letzten Adventsamstag in Berlin: Nach Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand hat die Polizei am Abend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt und weiträumig gesperrt. Gegen zwei Männer, die laut Medienberichten vorübergehend festgenommen wurden, wurde allerdings kein Haftbefehl erlassen. 350 Beamten und Spürhunde waren im Einsatz, kurz nach 22 Uhr gab es dann Entwarnung. Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Attentäter Anis Amri auf genau diesem Weihnachtsmarkt einen Anschlag verübt, der zwölf Menschen das Leben kostete.