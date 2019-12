„Am schönsten sind die leuchtenden Kinderaugen“

Die zwei jungen Sozialpädagoginnen aus dem Mühlviertel beschweren sich nicht, dass sie am Heiligen Abend arbeiten müssen – ganz im Gegenteil, sie machen aus ihrem Beruf ihr ganz persönliches Weihnachtswunder. „Die Vorfreude und die strahlenden Kinderaugen sind einfach wunderschön“, ist Sandra Urferer glücklich. Das ganze Jahr über betreuen die beiden mit Kollegen Kinder, die wie in einer großen Familie in St. Isidor in Wohngruppen zusammenleben. Sie bringen sie zur Schule, machen mit ihnen die Hausübung, kümmern sich gemeinsam um den Haushalt, verbringen die Freizeit mit ihnen und bringen sie am Abend ins Bett. Insgesamt elf dieser Kinder bleiben in diesem Jahr auch zu Weihnachten in der Wohngruppe.