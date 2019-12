Tortur für Mädchen in Hotel: 18-Jährige angeklagt

Eine 18 Jahre alte Kärntnerin muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von Kinderpornografie verantworten. Sie soll einem 31-jährigen Deutschen dabei geholfen haben, ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Hotel in Worms (Rheinland-Pfalz) zu missbrauchen. Die Anklage ist rechtskräftig.