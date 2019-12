Veith verpasst Finale: „Es tut einfach nur weh“

Nach Rang 35 beim RTL in Killington und Platz 26 im Super-G von St. Moritz gab es nun den nächsten Dämpfer. Der Rückstand in Courchevel schmerzte die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin: „Es tut einfach nur weh. Ich muss im Rennen mehr ans Limit gehen, es braucht noch mehr Sicherheit.“ Diese fehlte ihr in den französischen Alpen.