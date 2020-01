Wohin mit all den Keksen von Weihnachten?

Das Phänomen findet sich in vielen Haushalten: In den Keksdosen finden sich noch genau die Kekse, die keiner mag. Daneben allerlei Brösel, zerbrochene Exemplare, Schokostücke oder Zuckerdekor. Die guten Stücke sollten auf keinen Fall in die Tonne wandern! Denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie diese zu köstlichen Leckereien weiterverarbeiten. Hier unsere Empfehlungen: