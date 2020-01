Hochzeitsplanerin mit Herz und Leidenschaft

Die Hochzeitsorganisation ist bereits unter Dach und Fach gebracht, sodass die große Feier der Liebe am 16. Mai 2020 stattfinden kann. Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts fehlt. Das Einzige, was noch fehlt, ist das glückliche Brautpaar selbst. Lassen Sie uns teilhaben an Ihrer ganz besonderen Liebesgeschichte! Füllen Sie einfach das Bewerbungsformular aus und sichern Sie sich ein einmaliges Erlebnis mit Ihrem Lieblingsmenschen.