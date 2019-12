„Kein Hinweis, dass Vermisste überlebt haben“

Keine Österreicher unter Betroffenen

Der Vulkan Whakaari war am Montagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen. Bisher gebe es keine Hinweise, dass Österreicher unter den Betroffenen sind, sagte Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums in Wien. In Neuseeland halten sich derzeit recht viele Urlauber aus Mitteleuropa auf, die dem Winter entkommen wollen. Auf der anderen Seite der Erdkugel wird es gerade Sommer.