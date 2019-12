Proteste gegen geplante Bahnhofsschließung

Was für ein Rückschritt im öffentlichen Verkehr! In Zeiten, in denen Klimafreundlichkeit und Umweltbewusstsein groß geschrieben werden, wird die Haltestelle am Bahnhof Mitterweißenbach nun aufgelassen. Vergangenes Wochenende protestierten nahezu 200 Einheimische gegen die Maßnahmen der ÖBB.