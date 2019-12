Norwegen gewann Damen-Staffel ++ Österreich 7.

Österreichs Damen-Staffel hat am Sonntag zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Östersund den siebenten Platz erreicht. Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer, Lisa Hauser und Dunja Zdouc fehlten am Ende 2:09,5 Minuten auf das nach 4 x 6 Kilometern siegreiche norwegische Quartett. Platz zwei ging an die Schweiz (+8,5 Sek.)., Rang drei an Schweden (10,2.).