Snowboard-Jubel! Riegler/Karl 3. im Parallel-RTL

Österreichs Parallel-Snowboarder haben am Sonntag beim Riesentorlauf in Bannoje in Russland durch Claudia Riegler und Benjamin Karl dritte Plätze erreicht. Es gewannen die Deutsche Ramona Hofmeister und der Südtiroler Roland Fischnaller. Am Samstag hatte der Salzburger Andreas Prommegger einen Parallel-Slalom gewonnen, am Tag danach reichte es für ihn nur zu Rang 24.