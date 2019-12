Österreich in Staffel in Östersund nur Zwölfter!

Österreichs Biathlon-Herren haben sich am Samstag in der Weltcup-Staffel in Östersund mit dem enttäuschenden 12. Rang begnügen müssen! Mit einer Strafrunde und nicht weniger als 14 Nachladern zeigten sich die ÖSV-Herren eine Woche vor dem Heim-Weltcup in Hochfilzen alles andere als in guter Schießform. Der Sieg ging an Norwegen (0+9) 32,3 Sekunden vor Frankreich (1+7). Rang drei holte Italien (+1:27,1 Min./0+8).