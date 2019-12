ÖSV: Fünf heiße Trümpfe für Ausbau der Super-Serie

Matthias Mayer geht nach dem Sieg in Lake Louise mit dem roten Trikot des Weltcup-Führenden an den Start. Die Muskelzerrung im Hüft- und Oberschenkelbereich ist natürlich ein Handicap. Aber es wäre typisch „Mothl“, wenn er genau jetzt seinen ersten Sieg in Beaver Creek feiern würde.