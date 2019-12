So feiern die Stars heuer Weihnachten

Und sie hält sehr viel von Traditionen, die sie jedes Jahr gleich macht: „Wenn ich aus dem Flugzeug steige, spielen sie ‘All I Want For Christmas Is You‘, dann trinken wir heißen Kakao und Butterscotch-Schnaps. Dann fahren wir in einem Schlitten mit Decken und einem echten Rentier durch den Wald. Es ist total kalt, aber es ist wunderschön und man schaut sich die Sterne an. Das ist jedes Jahr ein wunderschöner Moment.“