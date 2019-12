Klopp stellt vor Salzburg-Showdown Mega-Rekord auf

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind in der Premier League weiter nicht zu stoppen! Durch den 5:2-Sieg im Derby gegen Everton am Mittwoch ist die Truppe von Jürgen Klopp jetzt schon 32 Ligaspiele in Folge ungeschlagen - ein neuer Rekord! So eine Mega-Serie gab es beim englischen Topklub, der am Dienstag im Gruppenfinale der Champions League auf Red Bull Salzburg trifft, noch nie.