Trudeau, Johnson und Macron lästern über Trump

Mit seinen wortreichen und überlangen Auftritten vor der Presse beim NATO-Treffen in London hat US-Präsident Donald Trump den Spott anderer Staats- und Regierungschefs auf sich gezogen. Eine Kamera der britischen Gastgeber fing am Dienstagabend im Buckingham Palace eine Szene ein, in der sich die führenden Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Kanadas und der Niederlande über Trump lustig machen.