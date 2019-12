FPÖ-Abgeordneter Zanger steht vor der Auslieferung

Chancen für Auslieferung „sehr hoch“

Ausgeliefert wird in der Regel, wenn das Delikt in keinem Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit steht - und das ist laut dem Parlamentsexperten Werner Zögernitz in dieser Causa der Fall: „Ich sehe keinen Grund, warum man hier von der gelebten Praxis abweichen sollte. Deshalb schätze ich die Chancen für die Auslieferung als sehr hoch ein.“