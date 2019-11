Liederbuch-Affäre: Zanger-Auslieferung beantragt

Eigenes Posting verstärkt Tatverdacht

„Wolfgang Zanger steht im Verdacht des Verbrechens nach § 3g VerbotsG 1947“, steht in dem Schreiben. Und weiter: „Der Tatverdacht ergibt sich aus der medialen Berichterstattung, insbesondere auch aus der von Wolfgang Zanger am 30.10.2019 veröffentlichten Mitteilung via Facebook, wonach er das Buch vor Jahren als Geschenk erhalten habe, wobei der medialen Berichterstatung weiters zu entnehmen ist, dass Wolfgang Zanger mitgeteilt habe, es liege seither bei ihm daheim, verstaubt, ungelesen und nicht gebraucht. Er werde sich davon nicht distanzieren, weil er es nicht geschrieben habe. Weggeben wolle er das Buch aber auch nicht.“