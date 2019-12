Roter Coup: Wiener SPÖ holt Ex-ORF-Star an Bord

Auer löste 2015 Terroralarm am Wiener Flughafen aus

Für eine kuriose Geschichte sorgte Auer im Juni 2015, als sie auf dem Weg nach Tel Aviv war. Weil sie in ihrer Tasche ein Buch über die Terror-Organisation IS hatte, musste sie am Flughafen Wien zum Kreuzverhör. Dort wurde die Reporterin allen Ernstes gefragt, ob sie dem IS beitreten wolle. Nach der Überprüfung ihrer Identität konnte die Fußball-Expertin ihre Reise fortsetzen.