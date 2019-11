„Wollten nicht 100 Personen im Unklaren lassen“

Rendi-Wagner: „Verantwortung nicht an den Nagel hängen“

Rendi-Wagner selbst trotzte am Freitag der massiven internen Kritik an ihrer Performance und will weitermachen. In einem schriftlichen Statement meinte sie: „Ich bin fest entschlossen, die Probleme zu lösen, vor denen die Sozialdemokratie steht. Ich werde die Verantwortung in dieser schwierigen Zeit nicht an den Nagel hängen.“ Die SPÖ müsse inhaltlich erneuert und finanziell auf eine stabile Basis gestellt werden. Ziel sei eine starke Sozialdemokratie. Dazu brauche man den Mut zur inhaltlichen Erneuerung und müsse Probleme gemeinsam lösen. „Falsche Gerüchte und Intrigen helfen niemandem, im Gegenteil: Sie schaden der Sozialdemokratie.“