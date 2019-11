SPÖ-Mails ein „nicht wiedergutzumachender Fehler“

Dramatische Stunden in der SPÖ: Die 27 E-Mails an Mitarbeiter, in denen ihnen ohne irgendeine Vorwarnung baldige Kündigungen mitgeteilt werden, dürften das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut OGM bezeichnete die Schreiben als „ungeschickten, nicht wiedergutzumachenden Fehler“, der vor allem in der Sozialdemokratie nicht passieren dürfe. Die Außenwirkung sei „fatal“, eine Katastrophe für die Betroffenen in der Vorweihnachtszeit - da helfe auch die Ankündigung nicht, dass man nach Lösungen suche. Die SPÖ selbst sei nach Ansicht des Meinungsforschers nicht gespalten, sondern „komplett zerrissen“.