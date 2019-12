Europameisterschaften 2022 an Rom vergeben

Die Schwimm-Europameisterschaften 2022 werden in Rom stattfinden. Das gab der Europäische Schwimmverband (LEN) am Montag bekannt. Die Titelkämpfe werden vom 11. bis 21. August stattfinden und damit zeitgleich zu den European Sport Championships in München. Bei deren erster Auflage 2018 in Glasgow war Schwimmen ein Bestandteil davon, Leichtathletik war in Berlin ausgelagert.