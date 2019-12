Mitarbeiter randalierte und bedrohte Chef

Ein 21-Jähriger aus Salzburg verrichte am 29. November bis Mitternacht in einer Tankstelle Vöcklabruck seine Schicht und konsumierte im Anschluss daran bis in die Morgenstunden alkoholische Getränke und Cannabis. Am 30. November suchte er dann gegen 9 Uhr in seiner Freizeit neuerlich seinen Arbeitsplatz auf und zettelte mit einer seiner Kolleginnen einen Streit an. Er behauptete, dass er zu wenig Wechselgeld zurückbekommen habe. Dabei geriet er so in Rage, dass er ein EDV-Gerät und andere Artikel zu Boden warf.