Terrorist erstach den „Champion“ der Ex-Häftlinge

Mit Wal-Stoßzahn und Feuerlöscher gegen Terrorist

Vielleicht ist es zumindest ein kleiner Trost, dass zu jenen mutigen Männern, die den Terroristen in Richtung London Bridge verfolgten, auch Ex-Häftlinge zählten, die an der Konferenz teilgenommen hatten. Einer der Verfolger sprühte dem Attentäter mit einem Feuerlöscher ins Gesicht, ein Koch aus Polen hatte sich den Stoßzahn eines Narwals geschnappt (siehe Video unten), der in der Gilde-Halle als Verzierung an der Wand hing. Gemeinsam gelang es ihnen, dem Attentäter zwei Messer zu entwenden, die er mit Klebeband an seinen Händen befestigt hatte.