London: IS bekennt sich zu blutigem Terrorangriff

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat den den blutigen Terrorangriff in London am Freitag für sich reklamiert. Die Tat sei von einem seiner Kämpfer durchgeführt worden, teilte der IS über sein Sprachrohr Amaq am Samstag mit. Beweise wurden keine vorgelegt. Es hieß, dass der Angriff sich gegen ein Land richte, das Teil der Koalition im Kampf gegen den IS sei.